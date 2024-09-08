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Akrep Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)

Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca, ideallerinizi gerçekleştirmek isterken, çocuklar veya aşk ilişkisinde zorlu koşulların engeller çıkartabileceğini söylüyor Sevgili Akrepler. İlerleme kaydetmek zor olabilir. Yatırımlarınıza dikkat. Neyse ki Ay, bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. Burcunuzda bulunan Ay, çocuklarınızla anlaşmanın gereğini yerine getireceğinizi söylüyor. Hobilerinize yönelebilirsiniz.

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