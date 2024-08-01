Aslan Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Geçtiğimiz birkaç günün yorgunluğunu atmak üzere Ay, 06:21 den itibaren on ikinci evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Aslanlar. İç dünyanıza çekilmek bugünlerde size iyi gelebilir. Öğlen saatleri, kadın figürlerden alacağınız haberler keyfinizi yerine getirip, özgüveninizin yükselmesini sağlayacaktır. Ailenizle vakit geçirmek iyi bir seçenek olabilir. İlahi destekler sizinle. Yaşam enerjiniz tazeleniyor.
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com