Aslan Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Geçtiğimiz birkaç günün yorgunluğunu atmak üzere Ay, 06:21 den itibaren on ikinci evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Aslanlar. İç dünyanıza çekilmek bugünlerde size iyi gelebilir. Öğlen saatleri, kadın figürlerden alacağınız haberler keyfinizi yerine getirip, özgüveninizin yükselmesini sağlayacaktır. Ailenizle vakit geçirmek iyi bir seçenek olabilir. İlahi destekler sizinle. Yaşam enerjiniz tazeleniyor.

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