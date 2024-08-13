Aslan Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Öğle saatlerine kadar odağınız, ev ve iş hayatınızda dengeyi tutturmak olabilir Sevgili Aslanlar. Beklenmedik gelişmeler, evde sorumluluklar engel çıkartabilir. 12:00-13:00 saatleri arasında durumlara çözüm üretmek Ay boşluk enerjisinden dolayı pek mümkün olmayabilir. Sonrasında tam neşelenmeyi beklerken nakit durumunuzla ilgili haberler can sıkıcı olabilir. Neyse ki ikili ilişkilerinizde keyifli bir gün.
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