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Aslan Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Öğle saatlerine kadar odağınız, ev ve iş hayatınızda dengeyi tutturmak olabilir Sevgili Aslanlar. Beklenmedik gelişmeler, evde sorumluluklar engel çıkartabilir. 12:00-13:00 saatleri arasında durumlara çözüm üretmek Ay boşluk enerjisinden dolayı pek mümkün olmayabilir. Sonrasında tam neşelenmeyi beklerken nakit durumunuzla ilgili haberler can sıkıcı olabilir. Neyse ki ikili ilişkilerinizde keyifli bir gün.

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