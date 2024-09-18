Aslan Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Bugün gerçekleşen Ay tutulması gelir gider evinizde gerçekleşiyor Sevgili Aslanlar. Beklenen bir miras veya vergi konularında çözülmeler yaşanabilir. Elinize geçen parada artış yaşanabilir. Eşinizin gelirlerinde artış yaşanması muhtemel görünüyor. Bunun yanında kariyer gelirlerinden memnun değilseniz belki de işinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tutulmada özellikle insanlara yardım etmek, sadaka vermek bereket sağlamanız için size yardımcı olabilir.
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