RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Aslan Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

Burcunuzda gerçekleşen Dolunay sizi doğrudan etkiliyor Sevgili Aslanlar. 10 gün boyunca hayatınızda meydana gelen değişimlere direnmek sizi yorabilir. İkili ilişkilerde bazı sorunların ortaya çıkacak olması, halı altına süpürülmüş birçok konunun gündeme gelmesi rahatsızlık verici olabilir. Rahatsızlık duyduğunuz sorunları kökten çözmek, olmuyorsa da bitirme enerjisi söz konusu. Kariyer hayatınızda inatlaşmalardan uzak durmalısınız. Yeni bir iş alanına yönelmeniz gerekebilir. Yöneticileriniz ani şekilde yer değiştirebilir. Dostlarınızın önerilerine kulak verin.

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