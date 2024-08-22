Aslan Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Eğitim ve yurt dışı ile ilgili konularda yeni adımlar atanlar için hareketli bir gün Sevgili Aslanlar. Sabah saatlerinde bu konularda girişimlerde bulunanlar, ilerleyen zamanlarda attıkları adımların faydasını görecek. 17:55’ten sonra Güneş, Başak Burcuna girerek 1 ay boyunca maddi kaynaklarınızda 'emek vermeden yemek olmadığını' göstermek isteyecek. Maddi kaynaklarınızı artırmak isteyeceksiniz.
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