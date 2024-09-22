Aslan Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Toplumsal statü eviniz olan Boğa Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, görünürlüğünüzü artırıyor Sevgili Aslanlar. İş hayatınızla ilgili düşünceler içinde olabilir, önemli kararlar alabilirsiniz. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay ile arkadaşlarınızla güzel organizasyonlar yapabilir, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. 15:43’te ise Güneş artık Terazi Burcuna geçerek, eğitim hayatınıza ışık tutuyor olacak. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminiz olacaktır. Yolculuğa çıkabilirsiniz. Keyifli bir Pazar günü geçirmenizi dilerim.
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