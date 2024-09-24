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Aslan Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

İkizler Burcunda seyrini sürdüren Ay, dostlarınızla ilişkilerinizde yanılgılara açık zamanlarda olabileceğinizi söylüyor Sevgili Aslanlar. Duyacağınız haberler hayal kırıklığına uğratabilir. Gelecek planlarınızı uygulamak için, uygun bir gün olmayabilir. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay ile planlarınızı uygulamak güçleşebilir, ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. 17:50 den sonra Yengeç Burcuna geçen Ay ile hislerinize güvenmeniz gereken 2,5 günlük bir süreç başlıyor. İç dünyanızda huzuru sağlamak daha kolay görünüyor. Aile hayatınızda mutluluk verici gelişmeler yaşanabilir.

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