RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Aslan Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

İç dünyanızda yolculuğunu sürdüren Ay, duygusal bir gün geçirmenizi sağlıyor Sevgili Aslanlar. Hislerinize güvenmelisiniz. Akşam saatlerinde içinize doğanların gerçekleştiği saatler geçirebilirsiniz. Sizden saklanan sırlar kolayca önünüze çıkabilir. Maneviyatınız çok güçlü olacak. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeninin Terazi Burcunda yolculuğuna başlaması olacak. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, fikirlerinizi kolayca dile getirebilir, etkileyici konuşmalar yapabilirsiniz. Denge ve uyum sizinle birlikte.

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