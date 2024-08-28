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Aslan Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Dostlarınızla tartışmalara açık olduğunuz bir sabah sizi bekliyor Sevgili Aslanlar. Sabrınız sınanabilir. 10:13-11:47 arasında Ay boşlukta olduğundan bu saatlerde ilerleme sağlamanız zor olabilir. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, biraz sakinleşmenizi, iç dünyanıza dönmenizi sağlıyor. Venüs-Neptün zor açısı 5 gün boyunca maddi olarak kandırılmalara açık olacağınızı, elinizdekilere sahip çıkmanız gerektiğini söylüyor.

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