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Aslan Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Gece saatlerde uyanık olanlar için, gelirlerinizi artırmak adına fikirler zihninizde yankılanıyor olacak Sevgili Aslanlar. Harcamalarınızı dengeye oturtmak için yeni kararlar alıyor olabilirsiniz. Öte yandan gün boyunca para ve değerli eşyalarınıza azami dikkat göstermeli, çalınma ve unutulmalara karşı tedbiri elden bırakmamalısınız. Akşam saatlerinde dostlarınızla maddi konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Sakin kalmalısınız.

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