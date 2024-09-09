Aslan Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, maddi kaynaklarınızı geliştirmeniz için tüm yeteneklerinizi gösterebileceğinizi söylüyor Sevgili Aslanlar. Harcamalarınızı yaparken artık daha mantıklı kararlar alabileceksiniz. Özgüven sağlamak bu dönemde çok kolay olacaktır. Günün genel havasını yansıtan Ay, 20:26’ya kadar Akrep Burcunda, aile hayatınızda beklenmedik gelişmelere karşı temkinli olmanızı söylüyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, hayattan daha fazla keyif alabileceksiniz.
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