RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Sağlık ve günlük işler alanınıza geri gelen Merkür ile bu konularda unutulan ve eksik olanları tamamlamanızı sağlıyor Sevgili Balıklar. Ay sonuna kadar koşturmalı bir gündeminiz olabilir, yorulabilirsiniz. Tüm işlerinizi iki kere kontrol etmek fayda getirebilir. Gelirlerinizde olan artış moralinizi yerine getirecektir. 19:52-20:51 arasında boşlukta ilerleyen Ay ile elinizdeki işleri bitirmekte zorlanabilirsiniz. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay, dostlarınızla buluşmalara olanak sağlıyor olacak.

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