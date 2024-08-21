Balık Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının sert gökyüzü görünümlerinin olduğu başka bir gün daha sizinle Sevgili Balıklar. Burcunuzda bulunan Ay, zorlu açılar gerçekleştirerek stres dolu bir gün geçirmenize sebebiyet veriyor. Aile yaşamınızda otorite kurmak gerektiğini düşünebilirsiniz. Yaşam alanınızda yenilik yapmak, yeni bir düzen kurmak zorunda kalabilirsiniz. Aile büyükleriyle çatışmaktan kaçının. Ev alım, satım, kiralama konularındaki prosedürler sizi uğraştırabilir. Fedakar bir tutum izlemek size fayda sağlayabilir.
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