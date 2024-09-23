RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)

Aile fertleriyle anlaşma sağlamak bugün zor olabilir Sevgili Balıklar. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Evde tamirat gerektiren sorunlar yaşanması da olasıdır. Akşam saatlerinde ise huzuru bulmaya başlıyorsunuz. Ev, arsa alım satımı için karlı anlaşmalar gündeme gelebilir. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek eğitim hayatınızda başarılar getiriyor. Kariyer için eğitimler alabilirsiniz. Hukuki olarak güzel haberler var.

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