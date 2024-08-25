Balık Burcu (25 Ağustos 2024 Pazar)
Sabah saatlerinde, ideallerinizi gerçekleştirmek için sağlam adım atmanıza yardım edecek bir gökyüzü durumu var Sevgili Balıklar. Anlaşma ve sözleşmeler için uygun zamanlar. Öğlen saatleri ise sağlığınızı riske atmamak için sinirlerinize hakim olmalısınız. Çalışma ortamınızdan kaynaklanan bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Akşam ise ilişkinizdeki huzur ve uyum keyfinizi yerine getirecek.
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