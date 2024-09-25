Balık Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, yatırımlarınızda fazla cesur adımlar atabileceğinizi söylüyor Sevgili Balıklar. Çocuklarınızla çatışma içine girmemelisiniz. Flörtünüze aşırı duygusal tepkiler verebilirsiniz. İş yaptığınız insanların sizi yanlış yönlendirebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanılgılara açık bir gündesiniz. Neyse ki dostlarınızın desteğiyle doğru yönü bulmakta çok zorlanmayacaksınız. Akşam saatlerinde ise kararlı duruşunuzla her konuda başarı ve şans sizinle olacaktır.
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