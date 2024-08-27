RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Öğlen vakitlerine kadar, ev hayatınızda gergin ortamlar modunuzu düşürmüş olabilir. Fazlasıyla sorumluluk üstlendiğinizi düşünebilirsiniz. Öğleden sonra 3 gün boyunca etkili şahane açılar şans dağıtıyor Sevgili Balıklar. Alacağınız hiç beklenmedik haberler mutluluktan havalara uçmanızı sağlayabilir. Yeni bir ilişki, veya evlilik teklifi sizi şaşırtmasın. Maddi anlamda beklenmedik gelirler yolda.

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