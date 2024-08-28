RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Aile ilişkilerinde kaosun hakim olduğu bir güne uyanabilirsiniz Sevgili Balıklar. Evinizde tamirat gerektiren durumlar yaşanabilir. 10:13-11:47 arasından boşlukta olan Ay, bazı işlerinizde ilerleme sağlamanın zor olduğunu söylüyor. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, hayattan keyif almanızı sağlıyor ve hobilerinizi ön plana çıkarıyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün zor açısıyla, ikili ilişkilerinizde gerçeği görmekte zorlanabilirsiniz. Kandırılmalara dikkat!

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