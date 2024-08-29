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Balık Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Riskli yatırımlar evinizde ilerleyen Ay, bugün şans dağıtıyor olacak Sevgili Balıklar. Sağlam ve kalıcı anlaşmalar imzalamak ve gelirlerinizin artırılması yönünde görüşmeler yapmak size olumlu sonuç getirecek. Bir hobinizden para kazanmanız mümkün görünüyor. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, 23 Eylül’e kadar ortak gelirlerinizde artış imkanı sunuyor. Beklenen miras, kredi imkanları ile eşin kazançlarında artış memnun edici olacak. Sizden saklanan sırları öğrenmeniz bu dönemde çok kolay olacak.

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