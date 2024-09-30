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Balık Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Burcunuzda bulunan Satürn ile Mars Gezegeni muhteşem bir açı gerçekleştiriyor Sevgili Balıklar. +-3 gün boyunca her konuda başarı kazanmak için motivasyon dolusunuz. Sanatsal yeteneklerinizi öne çıkarmak için gerekli destekler sizinle. Çocukları olanlar, onların başarılarıyla gurur duyabilir. Ay ise Başak Burcunda, eş veya ortağınızın başarı yolunda desteklerini size sunuyor olacak.

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