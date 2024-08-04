Balık Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

İş ortamınız, sağlık eviniz ve günlük rutinleriniz alanında gerçekleşen bu Yeniay, yeni bir iş imkanı sunuyor olabilir Sevgili Balıklar. Kendinize güvenip, bilgili olduğunuz konularda cesaretle kapıları aşındırmalı, başvurular yapmaktan çekinmemelisiniz. Gelirlerinizi artırmanın zamanı geldi. Öte yandan hayatınıza sporu dahil etmek de bu dönem için iyi bir seçenek. Sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız.

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