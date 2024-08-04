Balık Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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İş ortamınız, sağlık eviniz ve günlük rutinleriniz alanında gerçekleşen bu Yeniay, yeni bir iş imkanı sunuyor olabilir Sevgili Balıklar. Kendinize güvenip, bilgili olduğunuz konularda cesaretle kapıları aşındırmalı, başvurular yapmaktan çekinmemelisiniz. Gelirlerinizi artırmanın zamanı geldi. Öte yandan hayatınıza sporu dahil etmek de bu dönem için iyi bir seçenek. Sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız.
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