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Balık Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)

Gün içinde iş ortamınızda sağladığınız başarılar, özgüveninizi yerine getirebilir Sevgili Balıklar. Sağlık anlamında da şifa bulma sürecine girebilirsiniz. Venüs, partnerlik evinize girerek, eşiniz veya ortağınızla ay sonuna kadar güzel bir dönem geçirmenize yardımcı olacak. Merkür de aynı alanda geri hareketine başlıyor. Bu dönem, birlikteliğinizdeki sorunlarınızı çözmeniz adına size şans tanıyor olacak. Akşam saatlerinde ise iletişim kazalarına dikkat edip, trafikte temkinli olmak size fayda sağlayacak.

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