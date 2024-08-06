RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Eş veya ortak gibi beraberlik yaşadığınız insanlarla ilişkinizin ön planda olduğu bir gün sizi bekliyor Sevgili Balıklar. Gece boyunca yapacağınız görüşmeler, alacağınız haberler, ilişkinize yeni bir yön vermeniz gerektiğini gösterebilir. Karşı taraftan gelen aşırı eleştirel tavırlar karşısında sakinliğinizi korumalısınız. Eski bir beraberliğiniz tekrar gündeme gelebilir. Ev hayatınızda huzuru sağlamak için çaba göstermelisiniz.

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