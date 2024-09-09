Balık Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, ikili ilişkilerde bolca iletişim ve paylaşımların olacağını söylüyor Sevgili Balıklar. Ortaklık veya evlilik tekliflerinin bu dönemde gelmesi muhtemeldir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Günün genel havasını yansıtan Ay, 20:26’ya kadar Akrep Burcunda beklenmedik haberleri beraberinde getirebilir. Ardından Yay Burcuna geçişiyle kariyer hayatınızın gündem olacağı 2,5 günlük bir süreç başlıyor.
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