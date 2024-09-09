RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Balık Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Takip Et

Balık Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, ikili ilişkilerde bolca iletişim ve paylaşımların olacağını söylüyor Sevgili Balıklar. Ortaklık veya evlilik tekliflerinin bu dönemde gelmesi muhtemeldir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Günün genel havasını yansıtan Ay, 20:26’ya kadar Akrep Burcunda beklenmedik haberleri beraberinde getirebilir. Ardından Yay Burcuna geçişiyle kariyer hayatınızın gündem olacağı 2,5 günlük bir süreç başlıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]