Başak Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
İç dünyanız ve herkesten gizlenen sırlar alanınıza giren Merkür, gizli saklı konuları öğrenmenizi sağlayacak Sevgili Başaklar. Bolca dedikoduya maruz kalabilir, iş hayatınızda sorunlu konular için destek alabilirsiniz. Öte yandan şifa bulmak ve ruhsal sağlığınızı iyileştirmek için mükemmel bir süreçtesiniz. 19:52-20:51 arasında boşlukta olan Ay, ev hayatınızda aksaklıklara yol açabilir. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay, aşk hayatınızı, çocuklarla ilgilenmenizi ve hobilerinize vakit ayırmanızı söylüyor.
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