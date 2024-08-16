RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)

Kariyer hayatınızda dengeyi tutturmakta zorlanacağınız zamanlardan geçiyorsunuz Sevgili Başaklar. Önünüzdeki 10 gün boyunca kendinizi ifade etmekte güçlü yaşayabilir, iş hayatında bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizle anlaşma sağlamak zor olabilir. Bir anlık sinirle hareket etmemelisiniz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay ile Venüs olumlu açısı, yatırımlardan kazanç getirebilir. Aşk hayatınızda güzel zamanlar keyfinizi yerine getirecek.

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