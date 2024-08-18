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Başak Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)

Ortak kazançlar evinize ilerleyen Ay, Plüton ile kavuşarak gece boyunca çalışma ortamınızı odağınız haline getiriyor Sevgili Başaklar. İş arkadaşlarınızla sorunları kafanızda büyütmek sadece uykunuzu kaçırabilir. Güç mücadelesine girmemeli, sabır göstermelisiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. Bunun yanında, Merkür, Uranüs ile sert açısını gerçekleştirerek önünüzdeki 3 gün boyunca seyahat planlarınızda aksamalara yol açabilir. Dedikodular canınızı sıkabilir. Olayları akışına bırakmak sizin için en doğru seçenek. Dolunay etkisini göstermeye başlıyor.

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