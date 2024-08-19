Başak Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Çalışma ortamınızda gerçekleşen Dolunay, sorunlarınızı kalıcı olarak düzeltmek için çaba sarf etmeniz gerektiğini anlatıyor olabilir Sevgili Başaklar. İş ortamınızda, çalışma stilinizde değişikliğe gitmeniz zorunlu gibi görünüyor. Çalışma arkadaşlarınızdan ayrılan veya aranıza yeni katılanlar olabilir. Kariyerinizde yükseliş yaşamanız kaçınılmaz görünüyor. Sağlık problemi olanlar, kontrollerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Ruh sağlığınız için kendinizi rahatlatmanın yollarını bulmanız gerek. Günlük rutinlerinizin değişmesi, beslenme düzeninizde yeniliğe gitmek size iyi gelebilir.
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