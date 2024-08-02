Başak Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler eşiğindesiniz Sevgili Başaklar. Uzmanı olduğunuz konularda cesaretle yeni adımlar atmak, uzun soluklu başarılar getirebilir. +-3 gün boyunca üstlerinizden gelen tavsiyelere kulak vermelisiniz. Kazançlarınızı artırabilirsiniz. Venüs-Uranüs karesiyle seyahat planlarında değişiklikler gündem olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerde aksaklıklar yaşanabilir.
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