RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)

Ortak kazanç, miras, vergi gibi alanlarda hakkınızı almak isteyeceğiniz hareketli bir gün Sevgili Başaklar. Sabah saatlerinde belirtilen konularda yapacağınız girişimler, ileride size kazanç olarak geri dönebilir. 17:55'ten sonra Güneş, burcunuza girerek 1 ay boyunca sizi parlatıyor. Artık sahneye çıkmanızın zamanı geldi. Çalışkanlığınız ve üretkenliğinizle göz doldurabilirsiniz.

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