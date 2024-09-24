RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

Kariyer ve statü evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, beklentilerinizi karşılamakta zorluk çekeceğiniz zamanlara işaret ediyor Sevgili Başaklar. Verilen sözlerin tutulmaması hayal kırıklığına uğratabilir. Aile hayatınızda düzen sağlamak zor olabilir. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay enerjisiyle projelerinizi uygulamaya koymak güç olabilir. Anlaşma sağlamak gecikebilir. Olmuyorsa zorlamayınız. 17:50 den sonra Yengeç Burcuna geçen Ay ile umutlarınız yeniden filizleniyor. Alacağınız güzel haberler keyfinizi yerine getirecek. Sosyal organizasyonların yıldızı olabilirsiniz.

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