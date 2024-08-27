Başak Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Sabah tersinizden kalktığınızı düşünebilirsiniz. İkili ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşanabilir, kariyer konularında kendinizi açmazda hissedebilirsiniz. Öğleden sonra ise önünüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak muhteşem etkilerden nasibinizi alacaksınız Sevgili Başaklar. Maddi gelirlerinizde beklenmedik artışlar moralinizi yerine getirebilir. İş ve eğitim hayatınızda başarı kaçınılmaz görünüyor. Uzak kültürlerden biri ile yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir.
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