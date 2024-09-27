Başak Burcu (27 Eylül 2024 Cuma)
01:47'de Aslan Burcuna geçen Ay ile yalnız kalmak isteyeceğiniz 2,5 günlük bir süreç başlıyor Sevgili Başaklar. İç sesinizi dinlemek, maneviyatınız güçlendirmek iyi gelecektir. Sabah saatlerinde isteğiniz dışında gerçekleşen durumlara karşı sakin kalmak faydalı olabilir. Öğleden sonra bu hava tamamen dağılıyor. Huzur sağlamak daha kolay olacaktır. Yatırımlar veya kazançlarda fırsatları değerlendirmenin zamanıdır.
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