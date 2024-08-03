Başak Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Geleceğinize yön verecek güzel haberler için harika bir gündesiniz Sevgili Başaklar. Hayalini kurduğunuz ilişkinin başlaması hiç de imkansız değil. 13:32-14:09 saatleri arası dostlarınızdan beklenen haberlerde gecikmeler yaşanabilir. 14:09 dan sonra ise Ay, Aslan Burcuna girerek sakin olmanız gereken 2,5 günlük bir süreç başlatıyor olacak. Öğleden sonra, iş arkadaşlarınızla güç çekişmelerine girmemeniz gerekiyor.

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