Başak Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Geleceğinize yön verecek güzel haberler için harika bir gündesiniz Sevgili Başaklar. Hayalini kurduğunuz ilişkinin başlaması hiç de imkansız değil. 13:32-14:09 saatleri arası dostlarınızdan beklenen haberlerde gecikmeler yaşanabilir. 14:09 dan sonra ise Ay, Aslan Burcuna girerek sakin olmanız gereken 2,5 günlük bir süreç başlatıyor olacak. Öğleden sonra, iş arkadaşlarınızla güç çekişmelerine girmemeniz gerekiyor.
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