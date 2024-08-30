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Başak Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Bayram gününe yakışır bir gün sizinle Sevgili Başaklar. İletişimde zorlandığınız, dedikodulara maruz kaldığınız zamanlar bitti. İçinize doğanlar artık gerçek olabilir. 18:14 ile 20:10 arası boşlukta bulunan Ay, organizasyonlarda bazı aksaklıklar yaşanmasına neden olabilir. Zorlu zamanların ardından Aslan Burcuna geçen Ay ile iç dünyanızda bir rahatlama yaşıyor olacaksınız. Dinlenmenizin tam zamanı! Asıl güzel haber ise 5 gün boyunca etkili Venüs-Plüton olumlu açısı. Bu zamanda derinlemesine araştırılan, tutkuyla yapılan her işten kazanç elde edebilirsiniz. Zam almanız mümkün.

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