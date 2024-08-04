Başak Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Bugün gerçekleşen Yeniay dış dünyaya kapalı alanlarınızda gerçekleşiyor Sevgili Başaklar. Arkanızdan dönen dolapları öğrenmek, gizli sırları açığa çıkarmak bu dönemde mümkün görünüyor. Öğrendiğiniz yeni bilgilerle hayat yolunuzu yeniden çizmek hiç de zor olmayacak. Miras ve ortak kazançlar konusunda sizden saklananlar olabilir. Öte yandan iş hayatınızda olumlu gelişmeler sizinle.
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