RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, gelecek planlarınız, sosyal gruplar, kariyer gelirleri evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Başaklar. 4 Kasım 2024 tarihine kadar hayallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli motivasyona sahip olacaksınız. Ancak dostlarınızla ilişkilerde duygusal tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir süreç. Alıngan olabilirsiniz. Öte yandan Ay, Terazi Burcunda elinize paraların geçmesine yardımcı olacaktır.

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