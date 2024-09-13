Boğa Burcu (13 Eylül 2024 Cuma)
Uzak akrabalar, seyahat ve eğitim evinizde seyrini sürdüren Ay, Oğlak Burcunda, beklediğiniz haberleri olumlu olarak getirebilir Sevgili Boğalar. Eğitim hayatında olanlar için başarılı bir gün. Vize başvuru sonuçları olumlu gelebilir. Öğlen saatlerinde ise iş arkadaşlarınızla anlaşmak zor olabilir. Yanlış kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkilerde anlaşmanın, ortak noktayı bulmanın huzuru sizi bulabilir.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]