Boğa Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Maddi gelirler evinizde oluşan zorlu görünümler, 10 gün boyunca elinizdekileri korumaya özen göstermeniz gerektiğini söylüyor Sevgili Boğalar. Gözü kara bir şekilde her teklifi düşünmeden kabul etmemelisiniz. İş gelirlerinizde aksamalar yaşanması sinirlerinizi gerebilir. Dost çevrenizden yoğun baskılar görebilir, karşılığında isyankar bir tavır takınabilirsiniz. Oğlak burcunda seyreden Ay, Venüs ile olumlu açıda ilerliyor. Çocuklarla ilgilenmek huzurunuzu yerine getirebilir.
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