RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Boğa Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

Ayın hatta yılın en zor görünümlerinden olan Dolunay bugün gerçekleşiyor. 10 gün etkisi sürecek bu görünümle, değişime direnmenin hiçbir işe yaramayacağını sert bir şekilde deneyimleyebilirsiniz Sevgili Boğalar. Artık iş hayatınızda başka bir alanda çalışmak gerektiğini düşünebilirsiniz. Bırakmayı, vazgeçmeyi bilmek, esnek olmak anahtar kelimeleriniz olabilir. Tüm bu kabullenişler sonucu seviye atlayabilirsiniz. Statü ve mevkinizdeki değişimler, zamanla göz kamaştırıcı bir hal alabilir. Ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Her detayına hakim olduğunuz konularda kazanç elde edebilirsiniz.

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