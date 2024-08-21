Boğa Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının sert etkili günlerinden bir tanesi de bugün görünüyor Sevgili Boğalar. Az kaldı, biraz daha dişinizi sıkıp, sabretmek yerinde olacak. Ay, Balık Burcunda ideallerinizi gerçekleştirmenin sıkı çalışmayla olacağını hatırlatıyor. Belki de yeni hedefler belirlemelisiniz. Kariyer gelirlerinizi artırmanın, harcamaları kısmanın önemini vurgulayan bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gergin hava bir nebze olsun dağılıyor. Beklenmedik, sürpriz gelişmeler keyfinizi yerine getirebilir.
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