Boğa Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Dış dünyadan izole olmayı tercih edeceğiniz, hayalinizdeki şartların pek de elinizde olmadığı bir gün sizinle Sevgili Boğalar. Sabah saatlerinde hislerinize güvenerek yapacağınız işlemler, ileride faydanıza olacak gelişmeler yaratabilir. 17:55'ten sonra Güneş, Başak Burcuna girerek 1 ay boyunca aşk, çocuklar ve hobilerinizi ön plana çıkarıyor. Riskli yatırımlar ana gündem maddeniz olabilir.
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