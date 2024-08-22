RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Boğa Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Takip Et

Boğa Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)

Dış dünyadan izole olmayı tercih edeceğiniz, hayalinizdeki şartların pek de elinizde olmadığı bir gün sizinle Sevgili Boğalar. Sabah saatlerinde hislerinize güvenerek yapacağınız işlemler, ileride faydanıza olacak gelişmeler yaratabilir. 17:55'ten sonra Güneş, Başak Burcuna girerek 1 ay boyunca aşk, çocuklar ve hobilerinizi ön plana çıkarıyor. Riskli yatırımlar ana gündem maddeniz olabilir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com