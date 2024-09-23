Boğa Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Maddi kaynaklar evinizde seyrini sürdüren Ay, hayallerinize ulaşmak için harcamalarınızı kısmanız gerektiğine dair önemli işaretler veriyor olabilir Sevgili Boğalar. Akşam saatlerinde ise ortam yumuşuyor ve güzel kazançların elinize geçebileceği zamanlar başlıyor. Öte yandan Venüs ise Akrep Burcuna geçerek, tutkulu ilişkilere çekilebileceğinizi söylüyor. Partnerinizle sorunlarınızı çözebilirsiniz.
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