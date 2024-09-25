Boğa Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, hareketli bir gün geçirmenizi sağlıyor Sevgili Boğalar. Araç kullanırken, trafikte kurallara uymayı ihmal etmemelisiniz. Agresif bir iletişim dili kullanmak gerekebilir. Hedefleriniz, planlarınızı uygulamaya geçmek isterken, iyi niyetiniz suistimal edilebilir. Neyse ki, hukuki olarak alacağınız kararlar tam hedefi vurmanızı sağlıyor olacak. Bilge kişilerin desteği sizinle. Akşam saatlerinde ise olgun kişilerle görüşmeler yapıp geleceğe güvenle bakabilirsiniz.
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