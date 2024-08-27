Boğa Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Maddi kaynaklarınız sabah saatlerinde strese sebep olsa da öğleden sonra umutla doluyorsunuz Sevgili Boğalar. Aile kaynakları veya gayrimenkul gelirlerinde anlaşma yapmak ve imza atmak için uygun bir gün. Gelirlerinizin artması memnun edici olacak. Önünüzdeki 3 gün boyunca ani başlayan aşklar veya evlilik kararları gündeminizde olabilir. Her konuda şansın yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. Yatırımlar konusunda kazançlı çıkabilirsiniz.
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