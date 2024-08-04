Boğa Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Bugün gerçekleşen Yeniay, aile, ev yaşamınızda istediğiniz o gösterişli gayrimenkulü almanızı sağlayabilir Sevgili Boğalar. İçinizdeki güce inanmalı, kendinize güvenmelisiniz. Gizli bir el seçimlerinizde size yardımcı olmuş gibi hissedebilirsiniz. Aile köklerinizden gelen bir gayrimenkul söz konusu olup kar sağlamanızı sağlayabilir. Finansal kaynaklarınızda meydana gelen gelişmeler memnuniyet verici olacaktır.

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