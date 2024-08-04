Boğa Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Bugün gerçekleşen Yeniay, aile, ev yaşamınızda istediğiniz o gösterişli gayrimenkulü almanızı sağlayabilir Sevgili Boğalar. İçinizdeki güce inanmalı, kendinize güvenmelisiniz. Gizli bir el seçimlerinizde size yardımcı olmuş gibi hissedebilirsiniz. Aile köklerinizden gelen bir gayrimenkul söz konusu olup kar sağlamanızı sağlayabilir. Finansal kaynaklarınızda meydana gelen gelişmeler memnuniyet verici olacaktır.
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