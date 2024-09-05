Boğa Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)
Mars Gezegeni, yakın çevre ilişkileri ve yolculuklar evinize geçiyor Sevgili Boğalar. Burcunuzla uyumlu olan bu geçişte 4 Kasım 2024’e kadar yolculuklar gündeminizde geniş yer tutabilir. İletişiminizde duygusal tepkiler vermekten uzak durmalısınız. Yakın çevre ve kardeşlerle ilişkilerde agresif tavırlar vermekten kaçınınız. Öte yandan Ay, Terazi Burcunda, çalışma hayatınızda başarılı bir gün vadediyor.
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