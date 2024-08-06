Boğa Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)
Aşk ve çocuklar evinize geçen Ay, günün ilk saatleriyle beklediğiniz haberleri getirmek üzere çalışıyor olacak Sevgili Boğalar. İlişkinizde aşırı eleştirel tutumlardan uzak durmalısınız. Çocuklarınızla iletişiminizde anlayışlı olmak kilit öneme sahip olabilir, sizden sakladıkları varsa ortaya çıkabilir. Riskli yatırımlarda, tedbiri elden bırakmamanız gereken bir gün. Gün biterken agresif tavırlar takınmak size zarar getirebilir.
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