RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Boğa Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, mantıklı yatırımlar yapmakta destek sağlıyor Sevgili Boğalar. Çocuklarınızla iletişimin arttığı bir dönem. Kalbi boş olanlar ise yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Günün havasını yansıtan Ay ise 20:262'ya kadar eşiniz veya ortağınızla çatışmamanızı öğütlüyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, ortak gelirler, miras gibi konuları aydınlatmaya başlıyor.

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